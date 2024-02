Conte Pierfelice degli Uberti ospite del Club 41 San Marino

Serata interessante e stimolante quella organizzata dal club 41 San Marino ; la presenza come relatore del Conte Pierfelice degli Uberti ed i temi da lui magistralmente affrontati ( araldica e genealogia ) hanno contribuito a generare un interesse sempre maggiore; scoprire luoghi, tradizioni e storie che comuni denominatori antropologici ( anche i più remoti , hanno reso in qualche modo così personale, ha proiettato i presenti in una dimensione storico culturale dove ognuno ha ritrovato parte delle proprie antiche e “nobili “ radici.

La serata inoltre ha visto l’ingresso e la proclamazione da parte del presidente Brigliadori e del vicepresidente Rosei di un nuovo socio del club 41 San Marino; Gian Battista Silvagni, già presidente del comitato FairPlay sammarinese e figura di spicco del panorama sportivo del titan . Nel suo intervento ai soci, il presidente Brigliadori ha ribadito la volontà del club di creare sempre maggiori opportunità di confronto e di reale cooperazione con le realtà culturali ed associazionistiche del nostro territorio e della vicina Italia, nella volontà di generare un nuovo impulso non solo aggregativo, ma soprattutto umano e culturale.

cs Club 41 San Marino