Continua ad oltranza lo sciopero dei dipendenti Bancari Sammarinesi

Dopo tre giorni di astensione dal lavoro, i dipendenti del settore bancario (Quadri, Impiegati ed Ausiliari) riunitisi presso la Sala Montelupo nella mattina di oggi, in assenza di contatti con la controparte ABS, ha deliberato all’unanimità di continuare lo sciopero ad oltranza anche nei prossimi giorni. I lavoratori intendono protestare contro l’ABS e le Direzioni Generali delle Banche: quest’ultime a quanto pare hanno finora ritenuto più conveniente mantenere gli sportelli chiusi, creando un enorme disservizio alla clientela ed alla cittadinanza, anziché incontrare i dipendenti ed ascoltare le loro legittime richieste. I dipendenti Quadri, Impiegati ed Ausiliari unitamente ai tre Sindacati si ritroveranno: - mercoledì 14 febbraio dalle 8.30 alle 12.30 in manifestazione a Dogana in P.zza M. Tini per protestare contro la Direzione di Banca Agricola Commerciale; - giovedì 15 febbraio dalle 8.30 alle 12.30 in manifestazione a San Marino Città Piazzetta Titano per protestare contro la Direzione di Cassa di Risparmio; - venerdì 16 febbraio dalle 8.30 alle 12.30 in manifestazione a Faetano in Strada della Croce/P.zza del Massaro per protestare contro la Direzione di Banca di San Marino. I dipendenti del settore bancario rimangono, come già detto in più occasioni, disponibili a riprendere il percorso di dialogo con le controparti qualora emergano proposte credibili ed adeguate.

cs Federazioni Servizi CSdL - CDLS - USL Le RSA di BAC - BSM - Carisp