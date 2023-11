Continua la prevendita de

IL SOGNO NEL JUKEBOX

6 dicembre 2023 – Teatro Nuovo - Dogana ore 21:15

Avviso importante agli appassionati fans della San Marino Concert Band!

Concerto-evento da non perdere!! IL SOGNO NEL JUKEBOX, patrocinato dalla Segreteria di Stato Istruzione e Cultura,

Musiche, canzoni, ricordi, ritmi e suggestioni da sogno ripescati da un simbolico jukebox dai giovanissimi, giovani e ancora giovani interpreti di San Marino United Artists!!

Vuoi un rock, vuoi un lento, vuoi un rap, vuoi uno swing, vuoi un rhythm & blues??

Ce li abbiamo!! Interamente Live con 20 cantanti tutti sullo stesso palco!!

E poi vuoi mettere con la direzione e gli arrangiamenti di Dino Gnassi...?!?

E le capriole teatrali di Le Barnos...?!?

Il prossimo mercoledì 6 dicembre al Teatro Nuovo di Dogana ore 21:15

Ancora disponibili biglietti in prevendita presso:

VIVATICKET - https://www.vivaticket.com/it/Ticket/il-sogno-nel-jukebox/223700

Free Shop - Centro Atlante Rsm

IL SOGNO NEL JUKE BOX - Live Music and Fun



San Marino Concert Band & San Marino United Artists