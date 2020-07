COPERTINA, la nuova rassegna estiva di pic-nic e spettacoli sotto le stelle nel centro storico di San Marino

Partirà domenica 19 luglio l’evento Copertina, la nuova rassegna di appuntamenti culturali e di intrattenimento pensati per animare 16 serate estive valorizzando tre location suggestive del centro storico: Cava dei Balestrieri, dove ci si potrà godere un bel film sotto le stelle, gli Orti Borghesi e Campo Bruno Reffi, che ospiteranno le performance teatrali e musicali. La rassegna offrirà cene con la formula pic-nic e la parte food sarà curata da alcuni ristoranti e bar sammarinesi (Bar Guaita, Cesare, Giulietti Km0, Il Piccolo, Rainbow Sushi Bar, Righi, Smaller, Treesessanta) che offriranno un servizio sul posto per gli spettacoli che si terranno al Campo Bruno Reffi e un servizio di delivery per gli spettacoli che si terranno agli Orti Borghesi e alla Cava dei Balestrieri. A ricreare l’atmosfera rilassante di un pic nic – di qui il nome della rassegna, che richiama la copertina tipica delle scampagnate sui prati – contribuiranno gli allestimenti a tema. Per non perdersi l’occasione di godersi il picnic in centro storico sarà sufficiente telefonare al ristorante scelto e prenotare il proprio cestino incluso di copertina entro le 18.00 del giorno dello spettacolo. Sarà possibile cenare dalle ore 19.00 alle ore 21.00 e poi inizierà lo spettacolo. L’iniziativa è promossa dalla Segreteria di Stato per il Turismo e della Segreteria di Stato per la Cultura, con la collaborazione dell’Ufficio del Turismo, degli Istituti Culturali e dello SMIAF per la parte musicale. Lo svolgimento della manifestazione sarà reso possibile anche grazie alla sponsorizzazione di Montechimica che metterà a disposizione gratuitamente a tutti gli spettatori i presidi sanitari necessari.

c.s. Ufficio del Turismo