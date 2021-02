Coriano: dolore immenso per la perdita di Fausto

Coriano si stringe attorno alla famiglia Gresini. Fausto un campione nello sport e soprattutto un campione nella vita. Da sempre vicino a Marco Simoncelli e alla sua famiglia, lo ricordiamo presente ad ogni momento importante legato a Marco anche all'inaugurazione del museo #lastoriadelsic quell'8 dicembre 2012 e la grande emozione provata e ricordiamo la sua passione per le due ruote che riusciva a trasmetterla a tutti durante le piacevoli chiacchierate. In questi giorni ho personalmente riportato l'affetto di Coriano a Lorenzo suo figlio e abbiamo sperato fino all’ultimo per una ripresa. Siamo vicini al dolore di tutta la famiglia e orgogliosi di aver conosciuto una persona semplice e vera come Fausto. Li ricordiamo insieme, Marco e Fausto sorridenti.

Domenica Spinelli Sindaco di Coriano