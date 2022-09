Coriano: il sindaco presenta le linee programmatiche in Consiglio

Questa sera, durante il consiglio comunale, verranno presentate dal sindaco Gianluca Ugolini le linee programmatiche che caratterizzeranno il piano strategico dei prossimi cinque anni di mandato. Alla continuità degli interventi in corso di definizione ed in fase di inizio lavori in questi primi mesi di mandato seguiranno tutte le azioni che la lista “Progetto Comune “ ha elencato nel suo programma elettorale, azioni che prevedono una serie di importanti interventi volti a sviluppare un progetto per il territorio a 360° gradi. Si tratta di progetti che riguardano il potenziamento dell’informatizzazione, la transizione ecologica attraverso la realizzazione di progetti di efficientamento energetico, la ristrutturazione del patrimonio edilizio pubblico con particolare attenzione alle scuole e agli impianti sportivi, il rilancio del polo commerciale di Cerasolo Ausa. Tutto questo sempre di pari passo con progetti che favoriscano l’offerta turistica che apprezza sempre di più il territorio sul quale l’Amministrazione continua ad investire per il futuro.

Gianluca Ugolini Sindaco comune di Coriano: “L’esperienza amministrativa maturata in questi anni ci consente di avere la chiara visione delle esigenze del territorio, per questo motivo siamo stati eletti e manterremo fede agli impegni presi con la nostra città. Non abbiamo mai smesso di lavorare, siamo da sempre in mezzo alla gente ed al servizio della gente, sono orgoglioso di portare avanti questo terzo mandato insieme alla giunta ed ai consiglieri di maggioranza”.

