Coriano: le iniziative dell’8 marzo per la Giornata internazionale della donna

Il comune di Coriano anche nel 2024 organizza una serie di iniziative di sensibilizzazione alle conquiste sociali, politiche ed economiche delle donne in occasione della ricorrenza dell’8 marzo. Si tratta di un importante momento per riproporre l’attenzione su alcune delle principali problematiche quali lavoro, parità di genere, diritti antidiscriminatori sanciti dalla Costituzione che investono le donne. Venerdì 8 marzo si svolgerà alla rotatoria di Cerasolo, in via Monte Pirolo alle ore 11 la cerimonia di inaugurazione dell’opera scultorea di Gabriele Gambuti “Il Grande Fiore”. La scultura rappresenta un fiore dai petali arancioni. Realizzata in ferro colorato con steli neri e petali arancioni, la scultura sarà posizionata al centro della rotatoria presso l’ingresso merci della Comunità di San Patrignano. Gabriele Gambuti artista multiforme, è autore di quadri, sculture, ceramiche e installazioni presentate anche in ambito internazionale. Vincitore di numerosi premi e concorsi, Gambuti ha tenuto diverse esposizioni personali a San Marino, in Italia, Atene, Istanbul, Germania, Grenoble, Roma. Nel 2017 e nel 2019 ha partecipato alla Biennale d’Arte a Venezia. Le iniziative per la Giornata internazionale della donna proseguiranno l’8 marzo alle ore 12 con l’inaugurazione di una nuova panchina arancione nella frazione di Mulazzano, in via Parco Castello,4. La panchina di colore arancione a simboleggiare un inno alla vita e alla luce, con installata sopra una targa di ottone, fa seguito ad altre posizionate in luoghi pubblici del comune di Coriano secondo un progetto organico dell’assessorato alle Pari Opportunità volto a sottolineare in questa, ed altre occasioni, il rispetto alle donne in ogni sua declinazione. La giornata dell’8 marzo si concluderà con un incontro pubblico aperto alla cittadinanza “DONNE MADRI DISABILITA’ – I DIRITTI DELLE DONNE con la partecipazione di Suor Letizia, Educatrice Comunità di Montetauro; Avv. Giovanna Ollà, Segretario Consiglio Nazionale Forense; Giancarlo Frisoni, fotografo e autore del libro “ Madri”. L’incontro che si svolgerà in Sala Isotta, adiacente al teatro CorTe, alle ore 21 ad ingresso gratuito, sarà imperniato in particolare sul rapporto delle donne, madri di figli disabili che sfidano il proprio destino con forza e tenacia, per poi allargarsi a tematiche più ampie e di attualità riguardanti il sesso femminile.

cs Comune di Coriano