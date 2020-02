Coronavirus, Civico10: "Il governo naviga a vista"

Comprendiamo le difficoltà rispetto alle evoluzioni che stanno emergendo sul #Coronavirus ma serve avere la situazione sotto controllo e intraprendere una posizione chiara e ben definita. Il Governo, invece, naviga a vista. Prima annuncia un doppio caso di Coronavirus, poi ritratta, prima blocca i lavori consiliari e poi ritratta, prima annuncia piani di intervento specialmente sul comparto turistico in difficoltà e poi ritratta. Questa delicata fase va gestita con responsabilità e organizzazione. Esprimiamo il nostro massimo supporto e ringraziamento a tutti i medici, infermieri e operatori sanitari per quello che stanno facendo. Sollecitiamo il Governo ad essere maggiormente operativo e pi? efficace specialmente nella comunicazione. Nelle prossime ore, come già anticipato con una lettera a tutti i gruppi consigliari, cercheremo di fare una proposta organica anche rispetto alla situazione delle attività economiche che hanno bisogno di massimo supporto da parte delle istituzioni.

c.s. Civico10