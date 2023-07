Corso CBRNe 29/30 Giugno 2023

Lo European Centre for Disaster Medicine -CEMEC-, in collaborazione con il BIDMC - Harvard Medical Faculty Physicians-Harvard Medical School, l'Università Statale della Repubblica di San Marino-Centro Universitario di Formazione sulla Sicurezza, l'Università di Roma Tor Vergata-Dipartimento di Ingegneria Elettronica e l'Osservatorio sulla Sicurezza e la Difesa CBRNe, ha organizzato con successo il Corso "CBRNe Disaster & Incident Risk Management". Il training, tenutosi a S.Marino il 29 e 30 giugno 2023, ha avuto lo scopo di migliorare le conoscenze e le competenze dei partecipanti nella gestione efficace di eventi CBRNe (chimici, biologici, radiologici, nucleari ed esplosivi) a livello regionale e nazionale. Alla luce della tendenza nell'aumento delle minacce CBRNe naturali, accidentali e intenzionali, è urgente infatti il miglioramento di analisi del rischio, preparazione, mitigazione, risposta e capacità di recupero per gli incidenti non convenzionali. Il Corso, che ha visto la parte teorica seguita da una parte pratica che ha attivamente coinvolto i 20 partecipanti rappresentatiti un’audience internazionale, è stato specificamente progettato per rispondere a queste esigenze e fornire al personale addetto alla gestione delle emergenze, ai servizi medici di emergenza, ai vigili del fuoco, ai funzionari amministrativi governativi, agli operatori sanitari, al personale delle forze dell'ordine, delle forze armate e della sanità pubblica, le conoscenze fondamentali necessarie per gestire efficacemente gli eventi CBRNe. Durante i due giorni di formazione, i partecipanti hanno affrontato un'ampia gamma di argomenti che comprendevano materiali CBRNe, misure di prevenzione e protezione, procedure e standard, valutazione del rischio, risposta a eventi/incidenti CBRNe e coordinamento e comunicazione tra agenzie. Il Corso ha incoraggiato la partecipazione attiva e la discussione tra i partecipanti per favorire un ambiente di apprendimento collaborativo. Lo European Centre for Disaster Medicine e i suoi partner hanno dimostrato ancora una volta il loro impegno a far progredire le conoscenze e le capacità nella gestione dei disastri. Fornendo ai professionisti le competenze necessarie per gestire efficacemente gli incidenti CBRNe, questo Corso ha contribuito alla preparazione e alla resilienza generale delle nazioni europee e non solo.

