Costruiamo il domani

Prosegue anche nel mese di novembre il ciclo di serate aperte alla cittadinanza, organizzate da DOMANI - Motus Liberi, volte ad approfondire e discutere insieme temi di interesse pubblico. In molti hanno partecipato agli incontri che si sono tenuti finora portando il proprio importante e prezioso contributo, ma ci sono ancora molti importanti argomenti da affrontare: ciascuno, anche nel proprio piccolo, può fare la sua parte nel costruire insieme il Domani che appartiene a tutti. Ricordandovi che verremo ad incontrarvi in ogni Castello, questi sono gli incontri fissati per la settimana in corso, tutte le sere alle ore 21.00:

- Lunedì 4 novembre - TERRITORIO e AMBIENTE - Domagnano, sala Montelupo (serata di coalizione DIM)

- Martedì 5 novembre - SANITÀ - Murata, sala Polivalente (ex tiro a volo)

- Mercoledì 6 novembre - SCUOLA e FAMIGLIA - Montegiardino, Casa del Castello

- Giovedì 7 novembre - SISTEMA BANCARIO - Falciano, sala Cooperativa Folgore





DOMANI - Motus Liberi