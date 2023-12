CSdL-CDLS-USL: "Incontro con la maggioranza, nessun elemento nuovo. Più che confermato lo sciopero di venerdì"

Non è emerso nulla di sostanzialmente nuovo nell'incontro di questa mattina a Palazzo Pubblico tra le tre organizzazioni sindacali e i gruppi consiliari di maggioranza, che hanno di fatto confermato le posizioni espresse dal Segretario Gatti rispetto alle richieste sindacali. Sul fiscal drag, i gruppi consiliari hanno riconosciuto che le richieste di CSdL-CDLS-USL hanno un fondamento, ma non si sono dette d'accordo su come è stata formulata la proposta sindacale; al contempo, hanno affermato di non avere una ipotesi alternativa. Pertanto, visto il permanere, nei fatti, di tale atteggiamento di chiusura verso questo aspetto fondamentale delle rivendicazioni sindacali, avanzate a tutela delle persone con redditi più bassi e maggiormente esposte agli effetti dell'inflazione, lo sciopero proclamato per venerdì 15 dicembre, in concomitanza con i lavori consiliari, resta più che confermato. Il programma prevede a partire dalle ore 8.30 il raduno dei manifestanti in Piazza delle Nazioni Unite (all'inizio inizio via G. Giacomini, sopra il parcheggio coperto). Quindi alle 9.30 avverrà la partenza del corteo, che attraverserà alcune vie del centro storico fino ad arrivare in Piazza della Piazza della Libertà. Alle 10.15 inizieranno gli interventi dei Segretari Generali di CSdL, CDLS, USL, e dei manifestanti che dal palco vorranno dire la loro. La manifestazione in Piazza della Libertà prosegue per tutta la giornata Per quanto riguarda il parcheggio, si precisa che i funzionari del sindacato provvederanno a distribuire, agli ingressi del parcheggio coperto n. 9, i biglietti ai manifestanti per la sosta gratuita delle macchine (tariffa pagata fino alle ore 14.00; se l'uscita è successiva, occorre pagare la differenza). CSdL-CDLS-USL invitano tutti i lavoratori, i pensionati e i cittadini ad aderire allo sciopero e a partecipare numerosi alla manifestazione in Piazza della Libertà, per esprimere davanti al Consiglio Grande e Generale riunito il pieno sostegno agli importanti obiettivi del sindacato sulla politica dei redditi.

c.s. CSdL-CDLS-USL