CSU: massiccia adesione allo sciopero dei dipendenti delle poste RSM

Ha riscosso una massiccia adesione lo sciopero dei dipendenti delle poste iniziato nella giornata di oggi; in particolare, tra gli addetti postali l'adesione è stata di circa il 95%. Gli scioperi proseguiranno per tutta la settimana, fino a venerdì 17 maggio compreso. Per domani alle 14.30 - se non verrà ulteriormente rimandato - è in programma un incontro tra Sindacato e Governo. Il Sindacato auspica che possano scaturire risultati apprezzabili rispetto alla richiesta dei lavoratori e della CSU di ritirare il Decreto n. 60/2019, che inserisce all’interno delle Poste il contratto privato dei servizi, a cui sono obbligati a sottostare i precari e i futuri assunti; l'obiettivo è riportare un unico contratto di lavoro (pubblico) per tutti i dipendenti delle poste, evitando qualunque differenziazione normativa ed economica tra lavoratori che svolgono le stesse mansioni. Altra importante richiesta è l'apertura della trattativa sui temi della riorganizzazione degli orari degli uffici e la revisione delle zone postali, rispetto ai quali non c'è stata nessuna comunicazione né trattativa.

Comunicato stampa

CSU