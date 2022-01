CTO San Marino Incontra la Politica

Il CTO San Marino “Comitato Turismo Organizzato” incontrerà nei prossimi giorni le forze politiche di maggioranza e opposizione. Il CTO che mercoledì 26 gennaio alle 17:30 incontrerà la maggioranza presso la sede del PDCS, mentre giovedì mattina alle ore 11:00 presso la sede di OSLA incontrerà l’opposizione. Gli incontri ottenuti anche grazie alla manifestazione che si è svolta lo scorso 19 gennaio presso il Centro Congressi Kursaal durante la seduta del Consiglio Grande Generale, dove tutti i capigruppo hanno promesso dì prendere in esame una via risolutiva al grande problema che il settore si trova ad affrontare da oltre due anni. I tour operator e le agenzie di viaggi illustreranno anche alla politica una volta per tutte le ragioni che stanno alla base delle loro richieste, facendo anche il punto delle posizioni assunte dalle segreterie sino ad oggi. Il Comitato ricorda ancora una volta che il settore attraversa una delle crisi più devastanti da qui al secondo conflitto mondiale e soprattutto che sono a repentaglio molti posti di lavoro, ma quello che è peggio che questa crisi pandemica può portare alla desertificazione del settore, cosa che non può e non deve accadere.

Cs CTO San Marino “Comitato Turismo Organizzato”