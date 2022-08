Da domani, mercoledì 3 agosto, l’Istituto per la Sicurezza Sociale potrà assumere medici specializzandi. Si tratta di una norma introdotta con il Decreto Legge n.111/2022 che consente di stipulare accordi con le Università per il reclutamento di medici in corso di specializzazione, a condizione che siano iscritti almeno al terzo anno della Scuola di Specialità. Lo specializzando quindi, come già avviene in Italia, potrà restare iscritto alla specializzazione e contemporaneamente prestare la propria attività sanitaria anche nelle strutture dell’ISS, ricevendo la relativa retribuzione e maturando il conseguimento delle attività formative, teoriche e assistenziali necessarie al raggiungimento degli obiettivi di studio previsti dal relativo ciclo di specializzazione. “Si tratta di una disposizione normativa – spiega il Segretario di Stato per la Sanità, Roberto Ciavatta – che ora consente di estendere questa possibilità, già consolidata in Italia, anche all’ISS rappresentando di fatto un ulteriore segnale di evoluzione delle riforme relative all’assistenza sanitaria per i nostri cittadini, aumentando il livello di competitività della nostra sanità”. “Ringrazio l’Ecc.ma Reggenza, il Governo e in particolare il Segretario di Stato per la Sanità – afferma il Direttore Generale ISS, Francesco Bevere – per aver colto celermente una inderogabile necessità, come accade già nella maggior parte degli ospedali italiani. La nuova disposizione normativa consente di assicurare e migliorare la qualità delle cure dei cittadini sammarinesi, potendo far affidamento oggi su medici specializzandi, che domani saranno i futuri specialisti dell’Ospedale di Stato. Per questo sono già stati avviati gli accordi con le Università italiane così da rendere operativa il prima possibile questa nuova opportunità per l’ISS”.

cs Ufficio Stampa