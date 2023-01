Da domani nelle librerie il nuovo libro dell’Università di San Marino, curato dalla Scuola Superiore di Studi Storici

L’ultimo libro della collana “Critica Storica” dell’Università degli Studi della Repubblica di San Marino, pubblicato dalla casa editrice Il Mulino, sarà disponibile nelle librerie della penisola a partire da domani, 27 gennaio, in occasione della Giornata della Memoria. Firmato da Giorgio Fabre, già autore di diversi volumi sull’antisemitismo fascista e nazista, sull’antigiudaismo cattolico e sulla censura durante il regime mussoliniano, il testo di 320 pagine si intitola “Il Gran Consiglio contro gli ebrei - 6 e 7 ottobre 1938: Mussolini, Balbo e il regime”. È stato realizzato nell’ambito delle iniziative della Scuola Superiore di Studi Storici dell’Ateneo sammarinese. Grazie a elementi e attività come un documento ora emerso nella sua interezza, un’approfondita opera di ricerca sugli episodi coinvolti e le memorie dei protagonisti, Fabre ricostruisce il confronto, durato 5 ore, nel quale il Gran Consiglio del fascismo discusse la Dichiarazione sulla razza di Benito Mussolini: “Un testo meditato per settimane - si legge nella descrizione del libro - destinato a diventare il riferimento per la politica razzista del regime”. Vennero “proposte modifiche cruciali”, dalle quali emerge “come Mussolini cercò di contemperare le varie soluzioni accogliendo o respingendo alcune delle istanze avanzate dai leader fascisti, conoscendo le decisioni prese nel frattempo in Germania, ma mantenendo una certa distanza”.

