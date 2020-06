Da lunedì 8 giugno gli esami di laboratorio nei punti prelievo dell'Ausl Romagna avverranno solo su prenotazione

A partire da lunedì 8 giugno l' accesso agli esami di laboratorio, in tutti i punti prelievo dell'Ausl Romagna, avverrà solo su prenotazione.Pertanto non si eseguiranno più prelievi del sangue ad accesso diretto e nessun utente potrà presentarsi ai centri prelievo senza prenotazione. L'utente potrà prenotare per gli ambiti di Cesena, Forlì, Ravenna e Rimini tramite Cuptel (Numero verde 800 002255) e, per il solo ambito di Ravenna, anche tramite Farmacup.