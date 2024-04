Dall’11 aprile il dottor Fabrizio Podeschi (Dermatologia) svolge attività di specialistica ambulatoriale all’ospedale Sacra Famiglia di Novafeltria

A seguito di pubblicazione di turno di specialistica ambulatoriale vacante, per l'ambulatorio di Dermatologia all’interno del Presidio Ospedaliero Sacra Famiglia di Novafeltria è risultato assegnatario il dottor Fabrizio Podeschi. Pertanto il dottor Podeschi, che dopo la laurea in Medicina e Chirurgia presso l'Università di Bologna ha conseguito la specializzazione in Dermatologia e Venereologia presso l'Università di Modena e Reggio Emilia, dal giorno 11 aprile effettua l'attività clinica, con prenotazione e accesso per l’utenza attraverso i canali Cup, Farmacup e Cuptel. L'ambulatorio avrà una cadenza settimanale per tutta la giornata di giovedì, con un'assistenza di complessive 10 ore settimanali. Verranno trattate tutte le principali patologie dermatologiche, ricorrendo anche a trattamenti di crioterapia o piccola chirurgia ambulatoriale qualora necessari. L'attività clinica manterrà sempre una costante connessione diretta con la Dermatologia dell'Ospedale di Rimini per la condivisione dei casi più complessi e che necessitano di un approccio più approfondito per un adeguato iter diagnostico terapeutico.

c.s. Ausl Romagna - sede Rimini