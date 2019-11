Dalla Reggenza vicinanza a Venezia

Ai fini di una corretta informazione, tanto più necessaria in considerazione dell’alto ruolo istituzionale, si ritiene doveroso precisare che gli Ecc.mi Capitani Reggenti, Luca Boschi e Mariella Mularoni, in segno di rispetto nei confronti della popolazione della città di Venezia, in questi giorni così duramente colpita dal maltempo, hanno annullato la visita al padiglione di San Marino alla 58a Esposizione Internazionale d’Arte 2019, visita già programmata sin dall’apertura della mostra. La Reggenza, anche a nome delle Istituzioni e del popolo sammarinese, esprime sentimenti di vicinanza e di solidarietà alle Autorità e a tutta la popolazione della città di Venezia chiamata a superare una così impegnativa prova.