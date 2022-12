Dalla shopping night alla Christmas Run, l’atmosfera natalizia entra nel clou. Il calendario degli eventi fio al 27 dicembre

Dalla Shopping Night in versione natalizia alla Christmas Run rigorosamente vestiti da babbo Natale, e poi i cori e i concerti di Natale, i mercatini e i tour fra i presepi, la pista di ghiaccio per pattinare ‘vista mare’ con il tendone da circo per gli spettacoli sulla rotonda del Grand Hotel, e ancora i parchi di divertimento illuminati a festa. Il Natale sta arrivando e l’atmosfera natalizia entra nel clou. Lunedì 19 dicembre, come consuetudine, la città di Rimini ringrazia i cittadini che si sono distinti e hanno onorato, con la propria attività, la città di Rimini conferendo il Sigismondo d’Oro (teatro Galli ore 18), la tradizionale cerimonia pubblica di scambio degli auguri di fine anno. Venerdì 23, l’anti-Vigilia, sarà una serata pre-natalizia tutta dedicata ai regali di Natale con una Shopping Night versione natalizia, che vede aperti i negozi del centro storico fino alle ore 23. Sempre venerdì 23 (e martedì 27 dicembre) a Castel Sismondo lo spettacolo di e con Mirco Gennari dedicato ai bambini dai 6 anni in su Il Clown dei Clown: Fellini spiegato si bambini. Questa settimana tra gli appuntamenti culturali il Teatro Galli ospita ‘La tempesta’ di William Shakespeare uno spettacolo di Alessandro Serra che ne firma anche la traduzione e l’adattamento del testo, oltre alle scene, le luci, i suoni e i costumi (dal 21 al 23 dicembre). Sempre il 21 dicembre la Cineteca accoglie la finalissima del Giro del mondo in 80 corti, un'occasione unica per vedere, tutti in una sera, i corti della rassegna più votati dal pubblico nella giornata più corta dell'anno e ormai riconosciuta anche come "Short Film Day", la Giornata internazionale del cortometraggio. Martedì 20 dicembre il Cinema Fulgor ospiterà una serata musicale dedicata a John Belushi con un documentario inedito preceduto dal concerto di G & The Doctor, mentre mercoledì 21 sarà la volta del Quartetto EoS nel concerto Da Babbo Natale ai Led Zeppelin. Il 26 dicembre nella Chiesa Parrocchiale del Borgo San Giuliano un pomeriggio in musica con Gaudete in Domino, un viaggio nel tempo e nello spazio attraverso alcune delle più belle pagine di musica sacra dal Medio Evo ai giorni nostri, a cura dell’Associazione Circolo Acli San Giuliano, mentre il 28 dicembre nella chiesta dei Servi alle ore 21 si terrà il Concerto di Natale con il Coro nazionale dei direttori di coro italiani diretto da Chiara Leonzi e con il coro della voci bianche di Rimini diretto da Maria Elvira Massani. Oltre a cinema, musica e teatro, questa settimana non mancano neppure iniziative legate allo sport a partire dalla terza edizione della Christmas Run, sabato 24 dicembre, una corsa alla portata di tutti gli sportivi e delle famiglie, rigorosamente vestiti da Babbo Natale che vede anche la partecipazione straordinaria di Babbo Natale “Aido”, Associazione alla quale saranno devoluti parte dei fondi raccolti. E ancora il 26 dicembre il Workout delle feste: una mattinata di allenamento al Bagno 26 di Marina Centro, con Elen Sousa e il suo team. Per scoprire le bellezze del centro storico è sempre possibile scegliere fra diverse visite guidate alla scoperta della città. Ogni venerdì di dicembre (23 – 30 dicembre) il Museo della città invita a scoprire il suo scrigno di tesori in percorsi inusuali tra le varie sale, a cura di Michela Cesarini, storica dell'arte, mentre la Biblioteca apre eccezionalmente le sue sale antiche sabato 24 e 31 dicembre e il 7 gennaio. Da non perdere martedì 27 e giovedì 29 dicembre Un tè con Fellini, visite guidate al Fellini Museum, accompagnati dal responsabile del Museo che si concludono con una tazza di tè seduti al terzo piano del cinema Fulgor. Al Palazzo del Fulgor, ultimi giorni per visitare la mostra fotografica ‘La prima notte di quiete 50 anni dopo’, con foto dal set del film di Valerio Zurlini (fino al 26 dicembre), mentre dal 20 dicembre è possibile ammirare i Fellini Archives, un’esposizione di materiali (appunti di lavoro, ritagli di stampa, foto, trattamenti, sceneggiature, partiture, …) selezionati dal complesso documentale dell’archivio Fellini conservato dal Comune di Rimini. Per facilitare gli spostamenti durante le festività, si ricorda che, oltre al trenino di C’entro Facile, che fa servizio gratuito dai principali parcheggi fino al centro storico, nelle giornate di venerdì e sabato viene potenziato anche il servizio del Metromare, che rimane attivo fino alle 2:00 di notte, con corse in partenza ogni 30 minuti.

cs Comune di Rimini