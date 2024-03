Delegazione sammarinese UIP all'assemblea di Ginevra

Una delegazione del Gruppo Nazionale Sammarinese presso l’Unione Interparlamentare (UIP), composta dai Consiglieri Lorenzo Bugli (Presidente), Michela Pelliccioni, Paolo Rondelli e Sara Conti, parteciperà a Ginevra, in Svizzera alla 148^ Assemblea dell’UIP, in programma dal 22 al 27 marzo p.v. La delegazione parteciperà inoltre agli incontri del Gruppo 12 Plus in preparazione dell’Assemblea stessa. In seduta plenaria i delegati saranno chiamati a votare l’inserimento all’ordine del giorno di un punto d’urgenza tra le diverse proposte formulate, mentre il dibattito generale verterà sul tema della pace, in particolare sulla possibilità di costruire ponti per la pace e la comprensione attraverso la diplomazia parlamentare. L’agenda dei lavori prevede altresì il Forum delle Donne Parlamentari e il Forum dei Giovani Parlamentari, oltre alle riunioni delle Commissioni Permanenti e degli altri Organi sussidiari del Consiglio Direttivo. Le Commissioni Permanenti - Pace e Sicurezza Internazionale; Sviluppo Sostenibile, Finanze e Commercio; Democrazia e Diritti Umani - tratteranno tematiche quali l’impatto sociale e umanitario delle armi autonome e dell’intelligenza artificiale; le associazioni in azione per il clima: promuovere l’accesso ad un’energia green economica e assicurare innovazione, responsabilità ed equità; le azioni sostenibili per migliorare le condizioni di vita delle persone con disabilità, incluse le loro possibilità di educazione e opportunità di lavoro.