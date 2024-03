Demos: “Congratulazioni ai due neo eletti Capitani Reggenti”

È con il cuore gonfio d'orgoglio che salutiamo la nuova Reggenza che incarna in pieno lo spirito che ci ha guidato fin dai primi passi. Una Reggenza quella composta da Alessandro Rossi e Milena Gasperoni che ci auguriamo apra ad una nuova stagione politica all'insegna del dialogo e del confronto. Un'opportunità che ci auguriamo il Paese e la sua classe dirigente, possa cogliere e far fruttare per affrontare il futuro con rinnovato spirito di coesione. Le persone fanno la differenza e oggi più che mai possiamo affermarlo. Ringraziamo per questo grande risultato tutta l'opposizione che ha saputo trovare con intelligenza una sintesi proprio sulla coerenza. Auguriamo al nostro Vicepresidente ed alla collega un buon lavoro nel semestre che li attende, vista l’attuale crisi politica e le non facili sfide anche sociali che attendono il Paese.

cs Demos