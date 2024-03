Demos: Serata Frajese e situazione politica

Giovedì 21 marzo alle 20,45 presso la sala Montelupo di Domagnano, in occasione della presentazione dei suoi ultimi libri, si terrà un incontro con il professor Vanni Frajese dal titolo “Dialogo sull’umanità: piccole luci nel buio”.



Sarà un dialogo profondo, intimo, un viaggio all'interno dell'umanità perduta in un mondo sempre più buio. I tempi recenti hanno visto sempre più calpestati i diritti e negati i valori. La nostra è una società che corre troppo, dimenticandosi spesso delle vere ragioni che sono alla base della vita.

Giovanni Vanni Frajese è medico, neuro-endocrinologo, professore universitario di Endocrinologia e Scienze Tecniche Mediche Applicate presso l’Università di Roma Foro Italico, ricercatore e autore di numerosi articoli su riviste scientifiche, nazionali e internazionali.

Un dialogo che si inserisce in un momento in cui si è appena conclusa una delle pagine più buie della politica sammarinese: il governo a maggioranza democristiana è imploso a causa del suo stesso immobilismo che parte principalmente dalla mancanza di politiche condivise dai partiti distanti ideologicamente o che apertamente hanno dichiarato di non condividere le loro posizioni di partito.

Una costante e impossibile aggregazione del sistema politico degli ultimi anni a cui DEMOS si oppone fermamente. Noi ci riteniamo diversi da chi si chiede se è possibile un Paese senza Democrazia Cristiana, o da chi forse ha già pronto l'accordo sottobanco ma non ha il coraggio di palesarlo o, meglio, deve costruire il passaggio per addolcire la pillola ai propri candidati e elettori.

Noi abbiamo le idee chiare e dimostriamo la nostra volontà apertamente. La tattica di nascondere l'accordo per la formazione del prossimo governo con la DC significa prendersi gioco dell'elettorato. Questo atteggiamento magari può premiare nel breve periodo ma come dimostrato, porta alla disgregazione delle forze politiche agevolando il metodo del "divide et impera".

Per questo siamo pronti ad aggregare le persone, anche con la costituzione di una lista civica, che vogliono combattere questo sistema. Nello spirito della legge elettorale e nel rispetto dell'elettorato, noi palesiamo la posizione. La nostra è una scelta democratica contro un sistema che non ci appartiene: siamo pronti a dialogare con tutti, ma consapevoli, nel rispetto delle politiche da portare avanti, che vanno in contrasto con quelle della Democrazia Cristiana.

Affermiamo fermamente quindi, onde far perdere tempo alla stessa a noi e all’elettorato, che non sarà possibile un governo insieme alla DC…

Quali altre forze politiche possono già sottoscriverlo e comunicarlo?



Comunicato stampa

Gruppo Comunicazione Demos