Dichiarazione della senatrice e vicesindaco di Coriano Domenica Spinelli “Difendere la qualità dei prodotti italiani è nostro dovere”

“La Commissione UE, nonostante il voto contrario del parlamento Europeo, ha autorizzato l’Irlanda, a imporre sulle bottiglie di vino e birra etichette che ne denunciano la pericolosità per la salute. In questo modo il rischio è di far passare l’idea che il vino provochi gli stessi risultati per la salute di distillati ad altissima gradazione o anche che sia meglio utilizzare bevande iper processate prodotte da poche multinazionali. Difendere la qualità dei nostri prodotti è per noi un dovere”. Così la senatrice Domenica Spinelli, vicesindaco del Comune di Coriano con delega alle attività economiche che prosegue “salvaguardare i vini prodotte sulle colline romagnole e nello specifico nelle terre di Coriano, e con essi l’economia e i posti di lavoro prodotti da tale filiera è non solo opportuno ma un dovere. La misura della Commissione della Unione Europea di autorizzare l’Irlanda a porre sulle bottiglie di vino etichette che ne denunciano la pericolosità per la salute è un fatto gravissimo. Pensiamo a quanto e come questo provvedimento andrebbe a colpire un prodotto d’eccellenza come il vino italiano e locale. Una misura che rappresenta un attacco diretto all’Italia, principale produttore di vino al mondo, e ai suoi tantissimi produttori”.