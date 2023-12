Diletta Giangiulio parla di un amicizia fuori dagli schemi nel nuovo singolo "A bassa voce"

“A Bassa Voce” è il titolo del nuovo singolo della cantautrice ravennate Diletta Giangiulio in uscita il 7 dicembre a mezzanotte su tutte le piattaforme digitali. Il brano è stato arrangiato e prodotto da Marco Giorgi dell’etichetta Yourvoice Records di Rimini. “Io e te siamo amici” recita la prima frase della canzone, “è un inno all’amicizia fuori dagli schemi, che non sempre resta tale ma si evolve in una storia d’amore non corrisposta” spiega la cantautrice. Nata a Ravenna nel settembre del 96’ Diletta è una cantante eclettica con un’anima pop-rock: la caratterizzano da un lato, l’interesse per il diritto - che la porta al conseguimento della laurea triennale in GIPA e poi magistrale in Giurisprudenza presso l’Alma Mater Studiorum Università di Bologna - dall’altro, una passione spropositata per il mondo musicale. Diletta quando sale sul palco e canta i testi delle sue canzoni si trasforma, le sue parole sono carezze che bruciano come schiaffi e graffiano l’anima. Attualmente, sta lavorando a nuovi progetti musicali.

cs Marco Giorgi Yourvoicerecords