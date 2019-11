Diritto allo studio: scade il 2 dicembre termine ultimo per richiesta contributi previsti

La Segreteria di Stato per l’Istruzione comunica che il termine ultimo per la presentazione della richiesta all’Ufficio Diritto allo Studio, dei contributi previsti dalla legge 21 gennaio 2004 n.5, scadrà il prossimo lunedi 02 Dicembre 2019 e più precisamente: · alle ore 14,00 per la consegna della domanda con tutta la documentazione prevista direttamente all’Ufficio Diritto allo Studio, in Contrada Omerelli n.23; · alle ore 23,59 per l’inserimento della domanda con tutta la documentazione prevista attraverso il Portale della Pubblica Amministrazione, www.pa.sm . Per ogni informazione riguardante la presentazione della domanda e la documentazione prevista, per i contributi della legge 21 gennaio 2004 n. 5, è possibile consultare il sito www.istruzioneecultura.sm. Si informa che le domande presentate oltre al termine sopra indicato, seppur complete della documentazione richiesta, non potranno essere accettate dall’Ufficio Diritto allo Studio.