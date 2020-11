Disdetta l'Assemblea generale dei delegati CSU di mercoledì 11 novembre

La Centrale Sindacale Unitaria, alla luce della attuale fase di continua e preoccupante diffusione del virus Covid-19 anche nel territorio sammarinese, questa mattina ha deciso di disdire la riunione dell'Assemblea generale dei delegati precedentemente programmata per mercoledì 11 novembre presso il Teatro Nuovo di Dogana. Tale decisione è stata assunta con forte senso di responsabilità e scaturisce dalla volontà di tutelare al massimo la salute delle persone rinunciando, in questa fase, a svolgere momenti assembleari in presenza con un elevato numero di convocati, per evitare qualunque possibile rischio di contagio. La CSU intende comunque realizzare la stessa Assemblea Generale dei delegati, attraverso gli strumenti informatici disponibili, come la piattaforma Zoom. In tal senso, con questa modalità la riunione sarà convocata nei prossimi giorni. L'Assemblea dei delegati fa seguito ad un ciclo di incontri che la CSU ha svolto nei giorni scorsi con le associazioni di categoria, tutte le forze politiche e il Congresso di Stato, sul documento unitario "Un patto sociale per lo sviluppo di San Marino".

CSU