Disponibile online il regolamento per presentare la candidatura alle selezioni espositori per il Mercatino di Natale – Il Natale delle Meraviglie 2019 Si informa che è disponibile online sul sito www.visitsanmarino.com il regolamento con le indicazioni utili per presentare la candidatura alle selezioni degli espositori che parteciperanno al Mercatino di Natale organizzato da Next Time Eventi per conto dell’Ufficio del Turismo della Repubblica di San Marino nell’ambito dell’edizione 2019-2020 de “Il Natale delle Meraviglie – Vivi il Sogno”. Le informazioni generali, le procedure di selezione degli espositori e le modalità relative allo svolgimento del Mercatino (che avrà luogo lungo le contrade del centro storico di San Marino nelle giornate: 30 novembre -1 dicembre; 7-8 dicembre; 14-15 dicembre; dal 21 dicembre 2019 al 6 gennaio 2020), sono contenute nel Regolamento del Mercatino di Natale, consultabile on-line all’indirizzo www.visitsanmarino.com/on-line/home/area-espositori.html (link in homepage Area Espositori). La candidatura dovrà essere inviata entro e non oltre venerdì 8 novembre 2019 all’indirizzo natale.sanmarino@nextimeventi.com,

Comunicato stampa

Ufficio del Turismo Repubblica di San Marino