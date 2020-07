Dodicesimo anniversario dell’iscrizione del sito “Centro storico di San Marino e Monte Titano” nella Lista del Patrimonio Mondiale UNESCO

Il 7 luglio del 2008 il sito “Centro storico di San Marino e monte Titano” veniva iscritto nella Lista del Patrimonio dell’Umanità per decisione unanime del Comitato del Patrimonio Mondiale, riunitosi per la 32ª Sessione in Canada, nella Città di Québec. Questo prestigioso riconoscimento è stato reso possibile grazie ad un lungo ed articolato percorso avviato nel 2003 e coordinato con passione e grande dedizione dall’allora Delegato permanente di San Marino presso l'UNESCO, Edith Tamagnini. Un progetto che ha impegnato oltre alle Segreterie di Stato con deleghe agli Esteri, alla Cultura, al Territorio e al Turismo, tutte le realtà politiche, sociali, economiche e culturali del Paese, studiosi ed esperti e gli stessi cittadini sammarinesi. Si è trattato di un eccezionale lavoro di squadra dove un piccolo Stato come San Marino, compiendo un’impresa “titanica”, ha saputo presentarsi coeso al cospetto della più grande Organizzazione culturale del mondo. La Dichiarazione di valore universale oltre ad avere ricadute positive per il nostro Paese in termini turistici e culturali rappresenta un riconoscimento di importanza storica. Più che un punto di arrivo, va però considerato come un punto di partenza. L’UNESCO ha infatti affidato allo Stato sammarinese e ai suoi cittadini un compito fondamentale per il futuro: preservare e valorizzare il Sito oltre a permettere ai visitatori di tutto il mondo di scoprirlo e conoscerlo da un punto di vista turistico, storico, culturale ed artistico. Quest’anno, purtroppo, a causa dell’epidemia da Covid-19, il calendario degli eventi celebrativi è stato sensibilmente ridotto. Poiché l’impegno della Segreteria di Stato per la Cultura e dell’attuale Esecutivo è quello di far sì che questa data, altamente significativa per la nostra Comunità, non rimanga negli anni una mera ricorrenza simbolica, è intenzione di questa Segreteria di Stato promuovere, durante il proprio mandato, una serie di eventi culturali, dentro e fuori territorio, volti a far conoscere il patrimonio storico, giuridico, culturale ed artistico della nostra Repubblica che l’Organizzazione per l'Educazione, la Scienza e la Cultura ha dichiarato patrimonio dell’intera Umanità.

c.s. Segreteria di Stato Cultura