Domani in Movimento: un'altra San Marino è possibile

Gettare le basi della rinascita del paese: è questo l’obiettivo che si pone la coalizione Domani in Movimento in risposta alle sfide che la Repubblica deve affrontare. È innegabile, ovunque si volga lo sguardo, come vi siano situazioni di emergenza da esaminare: la finanza pubblica presenta criticità evidenti dovute all’ incremento del debito pubblico a causa di errati interventi sul sistema bancario, le relazioni internazionali sono formali e inconsistenti, la spesa corrente è ancora troppo elevata, il sistema socio sanitario e l’ospedale sono in difficoltà e il settore giudiziario evidenzia notevoli disfunzioni. Queste sono solo alcune delle priorità Data la difficile situazione del Paese la coalizione Domani in Movimento, formata da RETE e Domani Motus Liberi, seppur con identità differenti, sta lavorando da tempo a risposte e soluzioni non con il solo scopo di presentarsi alle prossime elezioni ma per garantire un futuro concreto alle nuove generazioni. La fase storica che stiamo vivendo rappresenta un'occasione per rifondare la nostra Repubblica sui valori della comunità e per pianificare la San Marino del futuro, attorno ad una visione che traduca in opportunità di rinascita le tante specificità storiche e territoriali che il paese è in grado di offrire. È senza dubbio il momento di rivolgere l’attenzione ai temi che consentano alla cittadinanza di migliorare la qualità della propria vita: lo stato di diritto, la riorganizzazione dello Stato che porti ad un risanamento della finanza pubblica e ad una crescita sostenibile, la formazione e la piena occupazione, la rinascita di relazioni di politica estera concrete a partire dalla cooperazione con l’Italia, la costruzione di una comunità partecipativa, libera e democratica, sono solo alcuni degli obiettivi che ci poniamo. È l'occasione per iniziare a remare tutti nella stessa direzione, coinvolgendo e trovando sintesi con le rappresentanze del paese, superando interventi improvvisati e circoscritti a singole Segreterie per aprirsi ad un approccio sistemico che parta da un forte coordinamento di ogni attività politica.

DOMANI IN MOVIMENTO - Il domani lo puoi ignorare o lo puoi costruire

Comunicato stampa

Movimento RETE

DOMANI -Motus Liberi