Domani inaugurazione di una panchina rossa nella sede CSU

In occasione del 25 novembre, giornata internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne, la CSU ha predisposto un atto simbolico, dal titolo "IO TI CREDO": una panchina rossa collocata davanti all'ingresso dei propri uffici (primo piano Central Square), che verrà inaugurata domani alle ore 11.30 dai Segretari Generali di CSdL e CDLS, alla presenza dei dirigenti e funzionari delle due Confederazioni, e di tutti gli ospiti e i cittadini che vorranno intervenire. L'iniziativa è patrocinata dall'Authority per le Pari Opportunità. La CSU vuole essere un luogo di ascolto, di sostegno e di indirizzo verso le istituzioni preposte a contrastare questo intollerabile fenomeno, che è in crescita sotto varie forme nella società. La Centrale Sindacale Unitaria rinnova l'invito a tutti i cittadini a partecipare alla iniziativa di domani.

cs CSU