Domani l'Attivo generale dei delegati delle tre organizzazioni sindacali

Si riunisce nella mattinata di domani l'Attivo generale dei Delegati e Rappresentanti Sindacali di CSdL - CDLS - USL, con inizio alle ore 8.30, presso la sala Montelupo di Domagnano. All'ordine del giorno: una valutazione in merito ai punti posti alla base dello sciopero generale del 15 novembre scorso e dell'Attivo unitario del 6 dicembre 2022, con particolare riferimento a politica dei redditi e decreti in materia di lavoro; le eventuali iniziative da intraprendere, anche in base agli sviluppi della crisi di Governo.

Cs - CSdL - CDLS - USL