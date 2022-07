Domani Motus Liberi: nuovi incarichi di partito

A seguito dell’Assemblea Congressuale di DOMANI - Motus Liberi, il Coordinamento Centrale del Partito ha provveduto - nella seduta di sabato 2 luglio u.s. - a nominare come previsto dallo Statuto i nuovi incaricati che insieme al Presidente, Lorenzo Forcellini Reffi, ed allo stesso Coordinamento Centrale porteranno avanti le attività di D-ML per il mandato del prossimo triennio. Il nuovo Segretario Generale del Partito è Carlotta Andruccioli, Gaetano Troina ricoprirà l’incarico di Direttore dell’Ufficio Stampa, mentre Elisa Zafferani è confermata quale Responsabile dei Rapporti Internazionali e Daniela Marchetti quale Tesoriere. La mozione finale dell’Assemblea Congressuale ha conferito un mandato forte e ben preciso al Coordinamento Centrale ed ai nuovi incaricati, orientato a diffondere nel Paese a tutti gli effetti una nuova “cultura di partito”, ovvero un modo rinnovato di concepire l’attività politica, nell’ambito della quale il singolo cittadino deve sentirsi coinvolto e poter partecipare in prima persona, portando il proprio contributo a fronte delle proprie specifiche competenze. Riteniamo infatti che alla delega a guidare il Paese derivante dalla democrazia rappresentativa non possa conseguire il disinteresse del cittadino rispetto alle decisioni prese od essere una giustificazione ad un suo mancato effettivo coinvolgimento. Approfittiamo per rivolgere un grande e sentito ringraziamento a tutti i membri del Coordinamento Centrale uscenti, per il tempo dedicato ed il prezioso lavoro svolto in questi primi anni di vita del Partito, caratterizzati da sfide non certo semplici da affrontare, che hanno contribuito a costruire insieme ciò che DOMANI - Motus Liberi è diventato: una nuova speranza. È tanta quindi la gratitudine per ciò che abbiamo condiviso e che continueremo a condividere. Come colleghi e come amici.

DOMANI - Motus Liberi Il Coordinamento Centrale