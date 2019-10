Domani - Motus Liberi organizza una serata dedicata all'Ambiente

Da sempre abbiamo fondato la nostra azione politica sui temi e sulle cose da fare e con questo spirito è stata anche presentata, in occasione del recente insediamento degli Eccellentissimi Capitani Reggenti, un’istanza d’Arengo con la quale si chiede la predisposizione e collocazione di isole ecologiche nel Centro Storico di San Marino e Borgo Maggiore. L’istanza è stata sottoscritta da centinaia di cittadini che ringraziamo sentitamente per il sostegno e la partecipazione. E’ un primo, piccolo ma importante, passo di un percorso virtuoso. Il tema dell’ambiente è assolutamente centrale per la vita di un Paese e molto sentito dalla cittadinanza, al riguardo noi crediamo che anche uno Stato con dimensioni territoriali ridotte come San Marino possa e debba dare il proprio contributo, oltre ad essere un buon esempio nell’adozione di politiche ambientali efficaci, partendo anche da piccoli accorgimenti. Come qualcuno ha già detto, se si crede davvero che l’ambiente sia meno importante dell’economia, si provi a trattenere il respiro mentre si contano i propri soldi. Al fine di concretizzare politiche ambientali sempre più attente all’ecosistema del pianeta, DOMANI - Motus Liberi ha predisposto un questionario per effettuare un sondaggio sulla percezione delle problematiche ambientali e territoriali a San Marino che ha visto partecipare numerosi utenti, ai quali va il nostro ringraziamento per il contributo fornito, ed ha organizzato una serata pubblica di approfondimento dal titolo “Ambiente e Territorio” che si terrà il prossimo lunedì 14 ottobre 2019 alle ore 21:00 presso la Sala Montelupo di Domagnano (R.S.M.), a cui tutta la cittadinanza è invitata a partecipare: ciascuno potrà dare il proprio contributo ed approfondire la materia. La serata vedrà la partecipazione quali relatori dell’On.le Gian Luca Galletti, già Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare della Repubblica Italiana e dell’Economista Dott. Marco Marcatili. L’attenzione alle proposte ed ai temi da affrontare e la partecipazione dei cittadini che vogliono dare il loro contributo per cambiare le cose sono gli elementi caratterizzanti di DOMANI - Motus Liberi, il quale sulla base di un programma condiviso con il Movimento RETE, che verrà maggiormente approfondito durante serate pubbliche a tema, intende costruire il domani insieme a tutti i cittadini sammarinesi. Il miglior modo per costruire il nostro Domani è sceglierlo insieme!

