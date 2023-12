Domani Motus Liberi: "San Marino avanza nel digitale e nello sviluppo economico"

Giunti ormai alle porte delle feste, della fine dell’anno e terminato l’ultimo Consiglio Grande e Generale del 2023 esprimiamo grande soddisfazione rispetto alla recente approvazione della legge di bilancio in cui si approvano articoli fortemente voluti dal nostro Partito affinchè si possa velocemente proseguire sul percorso di digitalizzazione su cui da anni si è dovuto purtroppo battagliare. Dopo un blocco durato circa tre anni in cui, come chiunque ha capito, abbiamo lottato per far comprendere quanto la digitalizzazione possa rappresentare il principale strumento di rilancio del nostro paese smettendo così di pagare un ritardo che crea danni incalcolabili per aziende e cittadini, confermando la nostra piena antitesi alla politica del “non fare” siamo contenti dell’ulteriore passo avanti compiuto verso l’implementazione di strumenti utili al percorso di digitalizzazione. Abilitazione alla tecnologia Cloud, istituzione dell’identità digitale e dunque nuovi servizi avanzati: patente mobile, telemedicina e eHealth, pagamenti digitali, certificazioni, titoli di studio e professionali, capacità di analisi dei dati per decisioni strategiche e maggiori controlli, infrastrutture a disposizioni di imprese e cittadini, sviluppo economico e attrazione di investimenti, formazione, nuove opportunità per i nostri giovani. Ora sarà fondamentale che i lavori passino dal tavolo di lavoro rilanciato da qualche mese, voluto dall’intero Congresso di Stato, partecipato dalle varie Segreterie competenti, coordinato dalla Segreteria Industria con la presenza dei due colossi leader di settore Amazon e VMWare, degli enti e uffici competenti. Tavolo che ha già prodotto i primi documenti fondamentali quali la Data Classification Policy e la First Cloud Policy e che dovrà essere integrato sempre più dalle associazioni di settore affinchè si possa addivenire velocemente alla presentazione della normativa. Gli articoli all’interno della finanziaria votati favorevolmente da tutte le forze politiche che hanno dato un forte mandato per il completamento dei lavori entro il 31 marzo del prossimo anno, rappresentano un risultato importante per il Paese e per DOMANI – Motus Liberi che nonostante le enormi resistenze di questi anni non ha mai smesso di tenere alta l’attenzione sul tema dello sviluppo digitale su cui confermiamo la convinzione sia l’unica strada attualmente concreta di sviluppo economico del Paese.

C.s. DOMANI - Motus Liberi