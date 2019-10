Domani Mutus Liberi: Costruiamo il domani

Non si tratta di uno slogan, ma piuttosto di un invito a ragionare insieme: ecco lo scopo della serie di serate pubbliche che abbiamo organizzato per le prossime settimane, aperte alla cittadinanza. Sin dall'inizio del nostro lavoro, uno dei nostri cavalli di battaglia è stato il confronto diretto con gli operatori di settore ed i cittadini, che ci ha consentito di elaborare ed avanzare proposte condivise su numerosi ed importanti temi, in tutti i campi della vita sociale della Repubblica. Non è più il tempo di rimanere passivi ad osservare cose che accadono ed avvenimenti che si succedono mentre le fondamenta del Paese traballano, è piuttosto il momento di agire: ciascuno, anche nel proprio piccolo, ha modo di dare il suo contributo nel costruire insieme il Domani che appartiene a tutti. A noi, come a chi verrà dopo di noi. E se il cittadino fatica a raggiungerci, siamo noi a raggiungere il cittadino anche a due passi da casa. Verremo ad incontrarvi in ogni Castello, alle ore 21:00, cominciando dal mese di ottobre:

- Lunedì 21 ottobre - Murata, sala Polivalente (serata di coalizione DIM)

- Martedì 22 ottobre - Faetano, Casa del Castello

- Mercoledì 23 ottobre - Borgo Maggiore, sala Ex International

- Martedì 29 ottobre - Serravalle, Casa del Castello

- Mercoledì 30 ottobre - Fiorentino, Centro Sociale

DOMANI - Motus Liberi