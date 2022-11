Domani sciopero dei lavoratori del settore commercio

I lavoratori impiegati nel settore Commercio sono pronti a incrociare le braccia per l’intera giornata del 4 novembre. Il loro contratto è infatti scaduto dal 2018 e l’aumento proposto dalle associazioni datoriali è stato ritenuto dai lavoratori non adeguato, considerata la forte e continua perdita di potere d’acquisto dovuta ad una inflazione galoppante. Si chiedono aumenti che possano difendere le retribuzioni dal caro vita; pertanto i lavoratori non sono disponibili ad accettare le percentuali esigue, su cui sono arroccate da mesi le associazioni di categoria. Le Federazioni sindacali danno appuntamento ai lavoratori in zona La Ciarulla, nel parcheggio antistante l'edificio "Globo", alle ore 9.00, per poi transitare in auto davanti ai principali esercizi commerciali sammarinesi tra cui Wonderfood, Coal, Piume, Titancoop, Conad, La Sociale, nonché davanti alle sedi di Osla e USC. Seguiranno alcuni possibili presidi. Le Federazioni rinnovano l'appello alla partecipazione a tutti i lavoratori del settore: ogni singolo contribuito è importante per ottenere un rinnovo del contratto soddisfacente!

Comunicato stampa

Federazioni Servizi CSdL - CDLS - USL