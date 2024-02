Domani si riunisce l'Assemblea generale dei delegati e rappresentanti sindacali CSdL

A partire dalle 8.30 presso il Centro Sociale di Fiorentino, per l'intera giornata di domani è in programma l'Assemblea generale dei delegati e rappresentanti sindacali della CSdL. All'ordine del giorno la verifica dell’attuazione della politica generale della CSdL rispetto ai mandati congressuali (art. 21 Statuto Confederale), anche in vista dell'avvio dell'iter organizzativo per il 21° Congresso della Confederazione del Lavoro, che si svolgerà nell'autunno-inverno prossimo. Sarà anche l'occasione per una panoramica sui temi di maggiore attualità. QUESTA SERA "CSdL INFORMA" - La puntata prevista per la giornata di ieri del format di informazione della Confederazione del Lavoro, rinviata per la convocazione dell'incontro sul contratto banche, è stata spostata a questa sera, sempre alle 18.30 sulla pagina Facebook "Cuore CSdL". Al centro alcuni temi di attualità: i dati sull'inflazione e una valutazione della campagna anti-inflazione; l'atto organizzativo e il fabbisogno dell'ISS; l'ICEE; un commento sui lavori dell'ultima seduta consiliare. Con il consueto coordinamento di Giuliano Tamagnini, intervengono il Segretario CSdL Enzo Merlini, il Segretario Confederale William Santi, dirigenti delle Federazioni Pubblico Impiego e Pensionati.

cs CSdL