“Domeniche in Musica” prosegue l’ultimo incontro Leonard Cohen Poesia e luce attraverso la sconfitta

Si prosegue domenica 17 Marzo p.v. alle ore 17:30, con il quarto ed ultimo appuntamento dedicato alla rassegna “Domeniche in Musica”, organizzata dall’Istituto Musicale Sammarinese, a cura e condotto da Michele Selva, presso la sede dell’Istituto in Via N. Bonaparte 4 – San Marino Città. Evento che si fregia del patrocinio della Segreteria di Stato Istruzione e Cultura e Giunta di Castello della Città di San Marino. Quest’incontro sarà incentrato sul confronto dell’universo poetico e la figura raffinata e letteraria del cantautore Leonard Cohen. Oltre al dipanarsi della sua storia e biografia - veramente libera e romantica in senso stretto, Cohen attraverso la “classica” forma canzone, è riuscito ad utilizzare una pura parola poetica in modo veramente iconico e incisivo, al limite tra prosa, lirica e lo stile più indipendente. Se ne ripercorreranno le tappe e gli ascolti, corredati da video e immagini. Un appuntamento imperdibile che ha segnato l’incontro dei mondi del classico e del pop, argomento essenziale e gradito dell’intera rassegna. Al termine dell’incontro il consueto e gradito momento di degustazione in collaborazione con l’Enoteca Valentini. Ingresso € 5. Per Info: Tel. 0549 - 883104 - web: www.ims.sm - mail: info@ims.sm

cs Istituto Musicale sammarinese