Donazione studentesse scuola media di Rimini al progetto Well contro la violenza di genere

Un dono speciale, in occasione della festa della donna, è giunto all’Ospedale Infermi di Rimini, da parte di quattro studentesse di una seconda classe della scuola Media Spallanzani. Le ragazze hanno di propria iniziativa avviato una raccolta fondi dedicata al Progetto Well fare, promosso dall’Ausl Romagna, nato per sostenere la realizzazione di nuovi spazi di cura all’interno degli ospedali, dedicati alle donne vittime di violenza e ai loro figli minori. Grazie all’impegno profuso dalle quattro intraprendenti giovani, che hanno sensibilizzato i propri coetanei su un tema tanto attuale e importante come quello della violenza di genere, sono stati raccolti 170 euro in donazioni. La consegna del ricavato si è tenuta all’Ospedale Infermi di Rimini, dove ad accogliere le quattro studentesse accompagnate dai genitori c’erano la Direttrice dell’Ospedale, Dott.ssa Francesca Raggi, e la dott.ssa Elisabetta Montesi, Direttrice dell’U.O. Accoglienza e Fundraising. “Esprimo il mio più sincero piacere e un’immensa gratitudine per l’iniziativa così importante che avete intrapreso – ha dichiarato Francesca Raggi, Direttrice del Presidio ospedaliero Rimini Santarcangelo Novafeltria – e che assume un valore ancor maggiore, per la sensibilità che ragazzine così giovani dimostrano, riguardo ad un problema di vasta portata sociale. La sensibilizzazione e l’educazione verso il contrasto alla violenza nei confronti delle donne è una battaglia nella quale tutti siamo chiamati a fare qualcosa, perché solo così possiamo riuscire a sconfiggerla. Ringrazio anche a nome della Direzione aziendale voi e i vostri genitori ed educatori, che vi hanno incoraggiate e supportate in questa iniziativa, nella convinzione che per arginare questa terribile realtà ed affrontarla nel più efficace dei modi è necessario coinvolgere tutta la società civile, tutti i settori professionali e tutte le istituzioni”. Well fare “Rete per le donne”, è un progetto, finalizzato a garantire ambienti adeguati e qualità dell'assistenza sanitaria e psicologica nell'ottica dell'umanizzazione delle cure, in sinergia con i Centri Antiviolenza territoriali. Ha ricevuto fin dal suo avvio sostegno e apprezzamento da parte di istituzioni, imprese e associazioni del territorio. Le bambole di stoffa, simbolo delle donne vittime di violenza, realizzate dall’Associazione Artincouncelling, possono essere “adottate” attraverso una donazione per sostenere la campagna di raccolta fondi, che ha l’ulteriore obiettivo di sensibilizzare verso il contrasto della violenza nei confronti delle donne. Per informazioni e adozione di bambole è possibile chiamare il numero 339 4679912.

cs Ausl Romagna