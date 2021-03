"Donne, lavoro e famiglia al tempo del Covid": Conferenza CSdL via Facebook lunedì 8 marzo RSM 2 marzo 2021 - Come hanno vissuto le donne quest'ultimo anno segnato dalla pandemia? A questa domanda, e in generale al rapporto tra le donne, il lavoro e la famiglia in questo particolarissimo periodo storico, è dedicato il dibattito pubblico via Facebook organizzato dalla CSdL, in programma lunedì 8 marzo. Dunque un modo nuovo per celebrare la giornata internazionale della donna da parte della CSdL, attraverso una serie di testimonianze dirette e di riflessioni sulla condizione femminile, da parte di rappresentanti molto significative e qualificate della realtà sammarinese. Intervengono: Maria Elena D’Amelio, Docente UNIRSM e componente del Comitato Esecutivo Unione Donne Sammarinesi (UDS); Lara Cannalire, Coordinatrice Commissione Pari Opportunità; Francesca Nicolini, Medico, componente del Covid Team Territoriale e del Comitato Esecutivo UDS; Nerina Zafferani, del Comitato Donne FUPS-CSdL; Cinzia Casali, Funzionaria FUPI-CSdL; Simona Zonzini, Funzionaria FULI-CSdL. Introduce: Giuliano Tamagnini Segretario Generale CSdL. Tra i temi specifici, la difficile conciliazione dei tempi di lavoro e gli impegni famigliari, i vantaggi e gli svantaggi dello smart working, la chiusure delle scuole. E ancora: il ruolo delle nonne, tra il desiderio di aiutare i famigliari e il timore di ammalarsi. La serata sarà anche l'occasione per presentare la guida realizzata dalla CSdL sulle leggi e le norme a tutela delle donne, madri e famiglie nella RSM, e le richieste alla politica per colmare le lacune nel campo dei diritti delle donne e per compiere un salto in avanti allo stato sociale, con l'obiettivo di superare gli ostacoli alla parificazione tra i sessi. Il dibattito verrà trasmesso in diretta sulla pagina Facebook "Cuore CSdL".

