Due studentesse sammarinesi al Forum Globale del Turismo

Dal 27 giugno al 3 luglio scorsi, accompagnate dal Segretario di Stato per il Turismo Federico Pedini Amati e dallo staff della Segreteria di Stato due studentesse sammarinesi Rebecca Mini e hanno preso parte al Global Youth Tourism Summit della Organizzazione Mondiale del Turismo delle Nazioni Unite a Sorrento. Nella giornata odierna le ragazze hanno incontrato Pedini Amati, la Focal Point UNWTO per San Marino Bojana Gruska, il Direttore di Dipartimento Turismo e Cultura Filippo Francini per presentare la loro esperienza e per ricevere gli attestati di partecipazione inviati a San Marino dalla stessa Organizzazione Mondiale del Turismo. Il Global Youth Tourism Summit (GYTS) è una piattaforma, sviluppata dall'Organizzazione Mondiale del Turismo (UNWTO), che mira a consentire ai giovani di prendere parte attiva ai processi decisionali nel settore turistico. Durante l’evento di Sorrento sono state organizzate una serie di eventi, workshop e altre iniziative educative, che offrono a bambini e giovani l'opportunità di apprendere, condividere e discutere idee e di plasmare le loro visioni per il futuro del turismo sostenibile nell'ambito dell'Agenda 2030. “E’ stata l’occasione per avere una visione globale dell’approccio giovanile verso il turismo -ha spiegato Lucrezia Piergiovanni-. Ragazzi da tutto il mondo con esperienze e vite diverse che affrontano l’argomento turismo sulla base delle loro esperienze personali affrontando i temi della sostenibilità su tutti i fronti, compreso quello a me molto caro dell’accessibilità”. “Una meravigliosa occasione per affrontare i temi del turismo con ragazzi di tutto il mondo -ha raccontato Rebecca Mini-. Il momento più bello dell’esperienza di Sorrento? Il forum con i Ministri di tutto il mondo dove siamo stati raggiunti anche dal messaggio di Papa Francesco. Abbiamo avuto l’occasione per ascoltare molti ospiti, un bellissimo momento di crescita”. “Volevo ringraziare Lucrezia e Rebecca per la partecipazione all’evento organizzato da UNWTO -sono le parole di Bojana Gruska, focal point UNWTO per San Marino- hanno portato San Marino in un contesto internazionale raccontandolo con gli occhi dei giovani. Il mondo visto con gli occhi dei giovani è molto migliore di come lo vedono gli adulti. Sono certa che avranno compreso perfettamente il valore dei temi affrontati, temi fondamentali per il futuro. La partecipazione ai forum UNWTO apre la mente”. “Devo ringraziare di cuore le nostre ragazze -ha concluso Federico Pedini Amati- per le quali auspico un percorso anche futuro nel mondo del turismo. Loro e le ragazze e i ragazzi della loro generazione rappresentano il futuro di questa Repubblica. Hanno avuto la grande opportunità di confrontarsi con ragazzi di tutto il mondo e di vivere un’esperienza formativa utile. Sono certo che l’hanno apprezzata e che ne sapranno far tesoro. Non sia una partecipazione fine se stessa né un punto di arrivo ma sia un punto di partenza”.

