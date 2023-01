È online l’Avviso Pubblico (n. 1/UT/2022) per l’affidamento dell’organizzazione dell’evento “Giornate Medioevali della Repubblica di San Marino” edizione 2023

L’Ufficio del Turismo della Repubblica di San Marino rende noto che è disponibile sul portale online www.gov.sm, nella sezione “Bandi, Appalti e Avvisi Pubblici” alla voce “Altri Bandi e Avvisi Pubblici”, l’Avviso Pubblico avente per oggetto la selezione di un operatore economico per l’affidamento dell’evento denominato “Giornate Medioevali della Repubblica di San Marino” edizione 2023, da realizzarsi nel Centro Storico della Repubblica di San Marino dal 27 al 30 luglio 2023. Si specifica che per la visualizzazione dell’Avviso sul portale online è necessario selezionare la dicitura “GARA IN CORSO” dal menu a tendina denominato “STATO GARA”. Potrà partecipare alla selezione l’operatore economico singolarmente o, in alternativa, in qualità di Capofila di un’aggregazione di più soggetti - pari ad un massimo di tre, incluso il soggetto Capofila. All’interno dell’Avviso Pubblico, sono indicati i requisiti di partecipazione, nonché le caratteristiche dell’evento, che gli Istanti saranno tenuti a soddisfare. Il termine di presentazione dell’Istanza di Partecipazione e della relativa documentazione è fissato per le ore 12.00 del giorno 27 febbraio 2023, secondo le modalità contenute nell’avviso. Gli interessati possono richiedere chiarimenti, in relazione al presente Avviso, formulati in forma scritta alla seguente e-mail: amministrazione.turismo@pa.sm. La richiesta di chiarimenti potrà essere inoltrata fino a 5 giorni lavorativi prima della scadenza del termine di presentazione dell’Istanza di Partecipazione.

c.s. Ufficio del Turismo