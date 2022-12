È ufficiale, Raul Cremona sarà il presentatore del 24° Festival Internazionale della magia di San Marino

Raul Cremona noto volto televisivo italiano, reduce anche dagli ultimi successi di Zelig, sarà il conduttore ufficiale del gran galà magico del 24° Festival Internazionale della magia di San Marino. La manifestazione, che si avvale del patrocinio della segreteria di stato per il turismo si svolgerà sabato 15 aprile alle ore 21, 00 al teatro Nuovo di Dogana. La cosa in realtà si sapeva già da voci di corridoio anche se non proprio ufficializzata. Raul è considerato di casa a San Marino, ed è un grande affezionato del festival tanto da essere sempre presente anche in veste di semplice appassionato. Da diversi anni però non ne era stato il conduttore, ora a grande richiesta di pubblico, ma anche degli addetti ai lavori, gli organizzatori hanno deciso, con vero piacere di riaffidargli la conduzione. Per chi volesse i biglietti le prevendite sono già aperte, localmente presso l'edicola Quadrifoglio di via Piana 101 a San Marino, e online sul sito: www.festivalinternazionaledellamagia.com

Divertimento, stupore, sogno e tante risate saranno gli ingredienti di questo prossimo festival e... ditemi se è poco per un periodo difficile come quello che stiamo attraversando.

Comunicato stampa

Festival Internazionale della magia di San Marino