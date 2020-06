Ecofashion, la moda sostenibile e le sue 7 R. Dal San Marino Green Festival un digital event per vestire green

Domani martedì 9 giugno alle 15 sulla pagina Fb del San Marino Green Festival va in onda ECOFASHION, un evento digitale nel già corposo palinsesto del festival. Intorno al tavolo virtuale si ritroveranno stilisti, creatori, imprenditori, consumatori e analisti del settore all’insegna delle fatidiche 7R, capisaldi della sostenibilità in fatto di moda: “Riduci, Riusa, Riutilizza, Ripara, Noleggia, Rivendi, Ricicla”. Intervistati da Rossella Fugaro di Trends comunicazione ci racconteranno la loro moda sostenibile: Vanna Brocculi, fondatrice di Refashion Aps - Associazione di promozione sociale dedita a laboratori di modelleria, cucito e confezioni; Giulia Brunetti, giovane startupper che ha brevettato il suo BrunettiKnitwear, brand etico ed ecosostenibile specializzato nella produzione di articoli in maglia con filati vegetali sostenibili (meglio noto come cashmere vegetale); Barbara Simone che nel suo lagofiorito ha creato un laboratorio di sartoria naturale sostenibile. A completare il look penseranno gli accessori di Giovanni Gridelli, conosciuto come Animaminima, creatore di accessori, come borse, cinture e sandali, con materiali di recupero. E poiché non vi è fashion senza design verrà data voce anche a Virna Soldati, creatrice di ingegno, arredo e decorazioni green che con la sua Bottega di Cartone ha rivoluzionato in modo creativo e versatile il concetto di ecodesign ed esposizione nell’ambito fashion. L’evento, organizzato con la regia di Giordano Bruno Luisè di Katoa social media agency, offrirà anche il punto di vista dei consumatori grazie alle parole ed all’esperienza di Claudia Ive, coach ambientale e green di SiamoUNO, Unione Naturale Operatori.

Comunicato stampa

San Marino Green Festival