Ēlego sulle “cose da fare”

Si rende noto che il Movimento Politico, denominato: Ēlego “per una Nuova Repubblica”, in vista delle imminenti Elezioni Politiche Generali per il rinnovo del Consiglio Grande e Generale, ha indetto una giornata di riflessione sulle “cose da fare” per aiutare il Paese ad uscire dalla drammatica situazione in cui è stato posto. I lavori, che si terranno nella mattinata di Domenica 6 ottobre a partire dalle ore 09,30, presso il Grand Hotel Primavera (Tavolucci - Borgo Maggiore), sono riservati ai Sostenitori ed ai Simpatizzanti di Ēlego. Sarà una occasione di aperto e costruttivo confronto sulla situazione politica, sulle prospettive future e soprattutto sulla necessità di individuare un programma chiaro, concreto e realizzabile di interventi necessari per risollevare le sorti della Repubblica di San Marino, al fine di coinvolgere Sostenitori e Simpatizzanti e di rendere informati i cittadini sulle intenzioni del nuovo Movimento Politico “Ēlego”. Infatti, la vicenda politica sammarinese, se da una parte ha mostrato tutta l’inadeguatezza del Governo e della sua maggioranza che lo ha sostenuto in questi anni, dall’altra ha registrato, a fronte della critica rispetto alle tante cose che non hanno funzionato, la mancanza assoluta di proposte alternative. Questa carenza va colmata al più presto, anche e soprattutto nell’imminenza dello svolgimento delle Elezioni, in quanto il Paese non può più essere governato con le chiacchiere. San Marino ha urgente necessità di fatti concreti che comincino a risolvere i problemi quotidiani dei cittadini e possano risollevare il suo prestigio, la sua immagine e la sua economia.

c.s. Ēlego