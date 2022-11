Elettrocardiografi nei Centri per la Salute grazie alla donazione della SUMS

L’Istituto per la Sicurezza Sociale intende ringraziare la SUMS, Società Unione Mutuo Soccorso di San Marino, per una nuova donazione a favore dell’ISS, in particolare per le UOC di Cardiologia e di Cure Primarie e Salute Territoriale. Tale donazione ha consentito il ripristino e la manutenzione straordinaria di due elettrocardiografi che sono destinati ai Centri per la Salute e che consentiranno la trasmissione degli elettrocardiogrammi effettuati dai Medici di Medicina Generale negli ambulatori sul territorio o durante le visite nelle abitazioni degli assistiti, direttamente alla Cardiologia. Gli elettrocardiogrammi saranno anche inseriti automaticamente sul Fascicolo Sanitario Elettronico dell’assistito. Grazie alla donazione della SUMS, viene quindi potenziata l’assistenza nei Centri per la Salute nell’ottica di un progetto più ampio e complessivo che la Direzione Generale dell’ISS sta predisponendo volto a garantire sempre di più una fattiva integrazione tra l’attività ospedaliera e l’assistenza medico-clinica territoriale sammarinese.

Cs - ISS