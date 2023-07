Emesso il bando di concorso internazionale per l’assunzione a tempo indeterminato di 2 nuovi specialisti ortopedici

È stato emesso e pubblicato il bando di concorso internazionale per l’assunzione a tempo indeterminato di 2 nuovi specialisti ortopedici per l’Unità Operativa di Ortopedia dell’Istituto per la Sicurezza Sociale della Repubblica di San Marino. Le domande di partecipazione, debitamente compilate e corredate da tutti i documenti necessari, dovranno pervenire, in busta chiusa tramite lettera raccomandata A/R o consegnata a mano all'Ufficio Personale e Libera Professione dell'Istituto per la Sicurezza Sociale, Via Scialoja n. 20, 47893, Borgo Maggiore (RSM) entro e non oltre le ore 12:00 di lunedì 28 agosto 2023. Il bando è visionabile e scaricabile sul sito internet dell’ISS (www.iss.sm) accedendo alla sezione “Bandi concorsi e avvisi”, all’indirizzo https://www.iss.sm/on-line/home/bandi-e-concorsi.html. “L’avviso pubblico internazionale testimonia la volontà della Segreteria di Stato per la Sanità di potenziare i servizi e rafforzare anche il settore dell’Ortopedia, che ha contribuito al prestigio del nostro Ospedale - afferma il Segretario di Stato alla Sanità Mariella Mularoni –. Questo avviso internazionale per specialisti ortopedici consentirà di assicurare continuità al miglioramento dei servizi sanitari resi ai nostri cittadini con meno consulenti e più personale di ruolo”. “Il Bando internazionale per la ricerca di ortopedici - dichiara il Direttore Generale dell’ISS, Francesco Bevere – conferma l’attenzione del CE verso questo settore specialistico dell’Ospedale di Stato, diretto dal dr. Luciano Trinchese, che già ha documentato concreti risultati, sia in ambito organizzativo che nella riduzione delle liste di attesa chirurgiche. Intendiamo consolidare e rilanciare - conclude il Direttore Generale - per migliorare ulteriormente i tempi e la capacità di risposta ai bisogni assistenziali con personale di ruolo, che va a completare la dotazione organica dell’Ortopedia”.

C.s. ISS