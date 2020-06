Emesso il Bando e iscrizioni alla Casa per Ferie a Pinarella di Cervia

L’Istituto per la Sicurezza Sociale ha emesso il bando per i volontari e aperto le iscrizioni alla Casa per Ferie San Marino a Pinarella di Cervia. Il bando per i volontari che presteranno servizio come educatore e animatore nella struttura è rivolto a persone di età compresa tra 18 e 25 anni. Ogni persona reclutata sarà sottoposta a test sierologico per la rilevazione di anticorpi SARS-Cov-2, prima della partenza e il personale scelto dovrà seguire scrupolosamente le prescrizioni relative alle misure di contenimento della Covid-19. È prevista inoltre una giornata di formazione (8 ore) e per il servizio prestato verrà corrisposto un rimborso spese e trasferta. Le domande dovranno pervenire all’indirizzo e-mail: casavacanze.pinarella@iss.sm La Casa per ferie sarà aperta dal 15 giugno al 13 settembre secondo il calendario pubblicato sul sito ISS. Le iscrizioni sono aperte da mercoledì 3 giugno a venerdì 5 giugno. Gli ospiti potranno usufruire del soggiorno di vacanza per uno o più turni settimanali, che andranno dal lunedì alla domenica mattina. Le domande potranno essere inviate all’indirizzo e-mail: casavacanze.pinarella@iss.sm o effettuate telefonando allo 0549-900956. I soggetti che intendono usufruire del soggiorno verranno sottoposti a test sierologico per la rilevazione di anticorpi SARS-Cov-2, prima della partenza e dovranno seguire scrupolosamente le prescrizioni relative alle misure di contenimento della diffusione di SARS-Cov-2, pena l’allontanamento dalla Casa per Ferie. Considerata la diminuzione dei posti a disposizione a seguito delle disposizioni relative all’emergenza Covid 19, la priorità verrà data ai minori di famiglie con difficoltà o segnalati dal Servizio Minori. Si ricorda infine che possono accedere al soggiorno gli assistiti ISS e i sammarinesi non residenti.