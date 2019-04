Enti no profit: invito al confronto

La Segreteria di Stato per l’Istruzione e la Cultura, nell’ambito di un lavoro congiunto con altre Istituzioni e Uffici della Pubblica Amministrazione, volto ad approfondire la conoscenza sulla natura, sulle caratteristiche e sulle dimensioni del settore no profit della Repubblica di San Marino, informa che è stato predisposto un questionario diretto a tutte le Fondazioni, Associazioni ed enti analoghi, destinato a raccogliere informazioni su diversi aspetti delle attività condotte dall’ente no profit, con un focus particolare alle attività svolte o finanziate all’estero. A tal fine, la Segreteria di Stato per l’Istruzione e la Cultura ha inteso organizzare, nella serata del 16 aprile 2019 alle ore 18.00, presso la sala conferenza della Cassa di Risparmio - Palazzo SUMS, un momento di confronto con gli enti no profit, durante il quale sarà possibile compilare direttamente il questionario con l’ausilio di alcuni funzionari degli uffici coinvolti. I Presidenti, accompagnati dal Tesoriere o da membro delegato, sono invitati a presentarsi all’appuntamento muniti della documentazione relativa all’ultimo bilancio di esercizio dell’ente di appartenenza. Per eventuali richieste di informazioni è possibile contattare il numero 0549/882144. La compilazione del questionario non è vincolante, ma si auspica la piena partecipazione di tutti gli enti interessati, per rendere attuabile una più ampia ed effettiva raccolta delle informazioni.