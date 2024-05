Erba Vita protagonista a RiminiWellness OFF

Un binomio a tutto benessere, quello che unisce Erba Vita e RiminiWellness: l'azienda sammarinese porta alcuni dei suoi prodotti di punta a RiminiWellness OFF, di cui è Official Supplements Partner, e all'interno dei padiglioni della manifestazione di IEG, in collaborazione con lo stand di Adidas (pad. A5, corsia centrale). Dagli Omega 3 al Peso Stop Depur Snell; dall'Aloe al Sollievo Venis. E ancora la VitaC Retard, il Memo rigenera, il Digest EV, per citarne solo alcuni, è davvero ricco il panel di prodotti per il benessere, ideati e realizzati dai laboratori di Erba Vita, che il pubblico di RiminiWellness OFF potrà provare nel corso di alcuni degli eventi che trasformeranno Rimini in una vera e propria palestra a cielo aperto. "L'attenzione al benessere caratterizza da sempre le nostre aziende e i nostri prodotti", sottolinea Alessia Valducci, Chairwoman di Valpharma Group, "anche per questo abbiamo trovato del tutto naturale partecipare ad una manifestazione come RiminiWellness 2024: un evento che apprezzo particolarmente e che, oltre a dare un impulso importante al mercato, trasmette una grande energia!" Gli eventi ai quali Erba Vita parteciperà vanno dai corsi fitness a corpo libero e in palestra (Centro Sportivo Universitario, piazza Malatesta, 30-31 maggio dalle 18 alle 20 e 1 giugno, 10-18), alla ginnastica a corpo libero (Ginnastica Dinamica Militare Italiana, Darsena, 30 e 31 maggio, 1 e 2 giugno, ore 19-20). Dai tornei di basket in carrozzina, organizzati da RBR Basket Rimini (Campo da basket, Parco del Mare, 1 giugno, dalle 14 alle 22.30), alla scuola di ciclismo per bambini (Pedale Riminese, pista ciclistica Masinelli, 30 giugno, dalle 18 alle 22). E ancora dall'allenamento funzionale all'alba, della personal trainer Elen Souza e il suo staff (spiaggia Bagno 26, 1 giugno, dalle 5 alle 6), alle lezioni e agli allenamenti di CrossFit (CrossFit Way Out Wellness, area Palacongressi, 1 e 2 giugno, dalle 8 alle 9 e dalle 18 alle 19). Spazio anche a chi vuole scoprire il mondo del roller derby (appuntamento in piazzale Kennedy domenica 2 giugno dalle 18 alle 21), o per chi vuole provare la Sunrise Run, organizzata da Fluxo (belvedere di piazzale Kennedy, sabato 1 giugno, dalle 5,30 in poi). Gli amanti delle passeggiate potranno scopire i prodotti di Erba Vita, distribuiti dalle associazioni 'Rimini Cammina che ti passa' e 'Camminata Avis Rimini', anche in occasione delle camminate della salute (con partenza dal Parco del Mare, di fronte al Bagno 21, sabato 1 giugno, h. 10,30-11,30 e alle ore 18-19). La mattina del 31 maggio, dalle 9 alle 11,30, appuntamento sulla spiaggia di RiminiTerme con la ginnastica per l'invecchiamento attivo e balli di gruppo. La prevenzione sarà invece il tema dei talk organizzati nel suggestivo scenario della spiaggia privata del Grand Hotel di Rimini, il 30 e 31 maggio e l'1 e 2 giugno, a partire dalle ore 18. L'azienda sammarinese sarà presente con alcuni dei suoi prodotti per il benessere, anche all'interno di RiminiWellness, all'interno del padiglione A5, nel corridoio centrale.

cs Erbavita